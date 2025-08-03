بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس

أعلن نادي لانس الفرنسي عن تعاقده مع سعود عبد الحميد ظهير روما الإيطالي.

وتم الإعلان عن انتقال اللاعب إلى فريقه الجديد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وقدم نادي لانس لاعبه السعودي الجديد بفيديو رسوم متحركة.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 5 : Bollaert-Delelis comme nouveau jardin. 🏟️ 𝚂𝙰𝚄𝙳 𝙰𝙱𝙳𝚄𝙻𝙷𝙰𝙼𝙸𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/OCxsJo3A58 — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2025

سعود في أوروبا

سعود عبد الحميد انتقل إلى روما في الصيف الماضي قادما من الهلال السعودي.

ووقع عبد الحميد على عقد مدته 4 سنوات، ينتهي في صيف 2028.

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، بحسب تقارير صحفية.

فشل صفقة تولوز

بحسب موقع فوت ميركاتو، كان عبد الحميد قريبا من الانتقال إلى تولوز وليس لانس أولا.

وذكر الموقع قبل أيام: "تولوز كان متقدما في الصفقة، إلا أنها تواجه الآن صعوبة في إتمامها".

وأكمل "عاد لانس للصورة مجددا في مفاوضات ضم سعود عبد الحميد".

وفي النهاية هو ما تم، إذ انتقل عبد الحميد أخيرا إلى لانس.

مسيرة الظهير السعودي

بدأ سعود مسيرته ناشئا في صفوف الاتحاد السعودي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وبعد 4 سنوات في 2022، انتقل عبد الحميد إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

ووفقا لترانسفير ماركت، بلغت قيمة انتقاله إلى روما 2.5 مليون يورو في صيف 2024.

اللاعب السعودي الدولي لعب 38 مباراة مع الأخضر، وسجل هدفا واحدا.

ومع الاتحاد سجل هدفين وصنع 9 في 89 مباراة.

أما مع الهلال في عامين فقط لعب 115 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 18.