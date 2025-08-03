بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - منتخب السعودية ضد أستراليا

أعلن نادي لانس الفرنسي عن تعاقده مع سعود عبد الحميد ظهير روما الإيطالي.

وتم الإعلان عن انتقال اللاعب إلى فريقه الجديد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد اجتياز الكشف الطبي.

وقدم نادي لانس لاعبه السعودي الجديد بفيديو رسوم متحركة.

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سعود في أوروبا

سعود عبد الحميد انتقل إلى روما في الصيف الماضي قادما من الهلال السعودي.

ووقع عبد الحميد على عقد مدته 4 سنوات، ينتهي في صيف 2028.

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق، بحسب تقارير صحفية.

فشل صفقة تولوز

بحسب موقع فوت ميركاتو، كان عبد الحميد قريبا من الانتقال إلى تولوز وليس لانس أولا.

وذكر الموقع قبل أيام: "تولوز كان متقدما في الصفقة، إلا أنها تواجه الآن صعوبة في إتمامها".

وأكمل "عاد لانس للصورة مجددا في مفاوضات ضم سعود عبد الحميد".

وفي النهاية هو ما تم، إذ انتقل عبد الحميد أخيرا إلى لانس.

مسيرة الظهير السعودي

بدأ سعود مسيرته ناشئا في صفوف الاتحاد السعودي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وبعد 4 سنوات في 2022، انتقل عبد الحميد إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

ووفقا لترانسفير ماركت، بلغت قيمة انتقاله إلى روما 2.5 مليون يورو في صيف 2024.

اللاعب السعودي الدولي لعب 38 مباراة مع الأخضر، وسجل هدفا واحدا.

ومع الاتحاد سجل هدفين وصنع 9 في 89 مباراة.

أما مع الهلال في عامين فقط لعب 115 مباراة، وسجل 5 أهداف وصنع 18.

سعود عبد الحميد لانس روما الدوري الفرنسي
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