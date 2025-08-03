كرة يد.. خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الثلاثي الأحمر ويسري وبكار على التجديد

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع أحمد الأحمر وأكرم يسري وعمر الوكيل "بكار" ثلاثي فريق اليد لتجديد عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق مع الثلاثي لتجديد عقده لمدة موسم.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش.

وبذلك يتم إسدال الستار عن الصفقة التي شهدت نزاعا الصيف الماضي بين القطبين.

وكتبت صفحة الزمالك في الإعلان الرسمي للصفقة "قالها صريحة، الملكي وبس.. يا هنانا يا سعدنا محمد عدلان عندنا".

وأعلن محمد عدلان لاعب كرة اليد رغبته في الانضمام لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد إعلان الأهلي التعاقد معه رسميا.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد في الصيف الماضي.

محمد عدلان من مواليد 2006 وكشف الأهلي أن التعاقد معه جاء لتدعيم فريق الشباب في النادي الأحمر.

وظهر عدلان في فيديو قال خلاله: "أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.

ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.

كما ضم الزمالك أحمد راضي صانع ألعاب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر هذا الصيف أيضا.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تعيين الفرنسي فرانك موريس مدربا لفريق كرة اليد بالنادي خلال الموسم المقبل منذ أيام.