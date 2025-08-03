رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع برونو

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لرومان فلا توجد أي محادثات بين نادي النصر واللاعب البرتغالي.

وشدد رومانو على أن برونو يصب كامل تركيزه مع فريقه بعد رفضه لعرض الهلال في يونيو الماضي.

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وبحسب بن جاكوبز صحفي "توك سبورت" في وقت سابق، فإن النصر تواصل مع اللاعب بشكل غير رسمي لمحاولة التعاقد معه.

ولكن على الجانب الآخر لا يزال موقف برونو ثابتا، حيث يريد البقاء في يونايتد لعام آخر على الأقل.

وسبق وأن أوضحت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن توفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة لن يمثل مشكلة للعالمي، ولكن المهم هو إقناع اللاعب نفسه، بعد رفضه مسبقا ترك يونايتد والانتقال إلى الدوري السعودي.

محاولة الهلال ورد برونو

رفض برونو عرضا كبيرا من الهلال السعودي في نفس الصيف الجاري.

وأوضح برونو في مؤتمر صحفي: "كانت هناك فرصة للانضمام للهلال، اتصل بي رئيس النادي وسألني إذا كنت أرغب في اللعب هناك، كانوا ينتظرونني".

وأكمل "تحدثت مع المدرب روبن أموريم، وطلب مني عدم الرحيل والانتقال للهلال".

وأضاف "كان من السهل الانتقال إلى الهلال، أعرف اللاعبين البرتغاليين هناك جيدا، ولكنني أريد اللعب على أعلى مستوى والمنافسة على الألقاب الكبرى".

وكشف "مانشستر يونايتد لم يرغب في بيعي، إنهم لا يحتاجون إلى المال، لو كنت أرغب في الرحيل، لسمحوا لي بذلك".

وكشفت ديلي ميل تفاصيل العرض الذي يتقاضي من خلاله 700 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب كراتب اسبوعي.

وكان الراتب يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني في 3 مواسم، شاملة المكافآت، حسب التقرير.

نجم يونايتد الأبرز

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت.

كان ذلك قبل أن يحط الرحال في مانشستر، في سوق انتقالات يناير 2020 بصفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

في الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.

ولعب برونو إجمالا 290 مباراة مع يونايتد، سجل خلالها 98 هدفا وصنع 86.

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