توك سبورت: تم الاتفاق.. سون إلى لوس أنجلوس

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

خطوات أخيرة تفصل سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر عن إتمام انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن لوس أنجلوس قد توصل لاتفاق مبدئي مفاوضات مع توتنام لشراء سون.

وكان جاكوبز قد كشف من قبل أن قيمة الصفقة تقدر بـ 15 مليون جنيه استرليني.

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وأعلن سون هيونج مين لاعب توتنام رحيله في الصيف الحالي عن صفوف الفريق في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية ضد نيوكاسل يونايتد.

وتعادل توتنام مع نيوكاسل في هذه المباراة بهدف لكل فريق.

رسالة الوداع

قال سون خلال مؤتمر صحفي: "أردت أن أعلن إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف. بكل احترام، النادي يدعمني في هذا القرار".

وأضاف "هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي. لدي ذكريات رائعة. كان اتخاذ القرار صعبا للغاية".

وأكمل "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام. أحتاج إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة. جئت إلى شمال لندن طفلا، في الثالثة والعشرين من عمري، في سن صغيرة جدا. أترك هذا النادي رجلا ناضجا، رجلا فخورا جدا".

وأتم "أود أن أشكر جميع جماهير توتنهام على كل هذا الحب. آمل أن يكون الوداع في توقيت مناسب، وأن يكون هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. آمل أن يتقبل الجميع ذلك ويحترموه".

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني قائلا: "بشكل شخصي كنت أود العمل مع لاعب وشخص رائع، هو أسطورة حقيقية لتوتنام ومن بين أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي، ليس من السهل إيجاد الوقت المناسب لكن ما يجعله سهلا بعض الشيء أنه في القمة".

مسيرة حافلة

انضم سون إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في أغسطس 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي كأول لقب يدخل خزائن النادي من 2008.

ويعد سون خامس الهدافين التاريخيين لتوتنام برصيد 173 هدفا وسابع لاعب يخوض أكثر مباريات في تاريخ النادي برصيد 454 مباراة.

وفاز هدف سون ضد بيرنلي في 2019 بجائزة بوشكاش كأفضل هدف.

وحاز لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021-22 مناصفة مع محمد صلاح برصيد 21 هدفا.

ولتزداد أسطورية سون فهو واحد من بين 13 لاعبا رفعوا ألقابا في تاريخ النادي.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد لتكون البطولة الأولى له مع توتنام.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وإجمالا خاض سون 454 مباراة رفقة توتنام وسجل 173 هدفا وصنع 101 آخرين.

رسالة سون عن أطفال فلسطين

خرج هيونج مين سون لاعب توتنام برسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة من الجوع الشديد.

وتحدث اللاعب الكوري الجنوبي في فيديو مصور لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

وتابع "أواجه الجوع في جميع أنحاء العالم رفقة برنامج الأغذية العالمي".

وشدد "دعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل هدية يمكننا تقديمها هي الطعام، أرجوكم تبرعوا الآن".

سون هيونج مين توتنام لوس أنجلوس
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