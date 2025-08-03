أموريم: جارناتشو موهوب للغاية لكن لا يمكن شرح بعض الأمور

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 18:17

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن هناك بعض الأمور لا يمكن شرحها بشأن أليخاندرو جارناتشو لاعب الفريق.

وقال المدرب البرتغالي عبر بي بي سي: "أليخاندرو جارناتشو لاعب موهوب للغاية، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما يجب".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك أن تشرح تحديدا هذه الأمور، من الواضح أنه يريد شيئا مختلفا بقيادة مختلفة".

أخبار متعلقة:
تقارير: عرض من مانشستر يونايتد لضم فيرمين لوبيز.. وموقف برشلونة تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول رومانو: مانشستر يونايتد يتقدم.. موقف سيسكو يصدم نيوكاسل

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق حقيقة مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع جارناتشو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح رومانو أن الأنباء عن مفاوضات بشكتاش مع اللاعب الأرجنتيني غير حقيقية.

وأفاد رومانو أن جارناتشو يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي فقط.

ويتفاوض نادي تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد منذ فترة لضم جارناتشو بحسب التقارير الإخبارية.

أبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

أليخانردو جارناتشو مانشستر يونايتد روبن أموريم تشيلسي
نرشح لكم
بورتو يعلن ضم لوك دي يونج رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي ماركا تكشف الموعد المحتمل لعودة بيلينجهام الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير 15 يوما فقط.. ريال مدريد يكشف تفاصيل بداية الفترة التحضيرية بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع برونو
أخر الأخبار
بورتو يعلن ضم لوك دي يونج 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
بسبب درجة الحرارة.. تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري المصري 25 دقيقة | الدوري المصري
في ظهور كوكا الأول.. الاتفاق يتعادل مع السد وديا 58 دقيقة | المحترفون
كرة يد - بسبب الظروف الصحية.. مدرب المنتخب الأول يقود مران الناشئين ساعة | كرة يد
ريال مدريد ينعي بونجا ساعة | الدوري المصري
رومانو: ليفربول يمنح نونيز إذنا بالحديث مع الهلال وإنزاجي ساعة | ميركاتو
ماركا تكشف الموعد المحتمل لعودة بيلينجهام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510501/أموريم-جارناتشو-موهوب-للغاية-لكن-لا-يمكن-شرح-بعض-الأمور