فرانك: إصابة ماديسون ضد نيوكاسل تبدو سيئة

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - توتنام

شدد توماس فرانك المدير الفني لتوتنام على أن إصابة لاعبه جيمس ماديسون تبدو سيئة.

جيمس ماديسون

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتعادل توتنام مع نيوكاسل بهدف لكل فريق خلال المباراة الودية التي جمعتهما في كوريا الجنوبية.

وقال المدرب الدنماركي خلال مؤتمر صحفي: "إصابة جيمس ماديسون تبدو سيئة، كانت لحظة قاسية".

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وأتم "لا أعرف بعد طبيعة الإصابة التي تعرض لها".

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر فرانك لتبديله ودخول الكوري الجنوبي يانج مين هيوك بدلا منه.

ومن المقرر أن يخوض توتنام لمباراة ودية أخيرة ضد بايرن ميونيخ يوم الخميس المقبل.

وتعاقد سبرس مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.

جيمس ماديسون توتنام توماس فرانك
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