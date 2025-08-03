آدم وطني لـ في الجول: لا يوجد أزمة في تسجيل وسام مع كولومبوس.. وأخبار إعارته غير صحيحة

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 17:27

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

أوضح آدم وطني وسيط انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، حقيقة وجود أزمة في تسجيله بقائمة الفريق وأيضا إمكانية إعارته في فترة الانتقالات الجارية.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وقال وطني لـFilGoal.com: "لا يوجد مشكلة في تسجيل وسام أبو علي في قائمة كولومبوس، وكل الأخبار التي تشير إلى خروجه معارا غير صحيحة".

وأضاف "وسام ينهي حاليا إجراءات استخراج تأشيرة أميركا وكل شيء يسير مع ناديه بشكل جيد".

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وأتم تصريحاته "نادي كولومبوس أتم إجراءات تسجيله في الدوري الأمريكي بشكل طبيعي وينتظر حصوله على التأشيرة فقط".

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

وسام أبو علي كولومبوس كرو آدم وطني
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