تشكيل الأهلي - كوكا أساسي أساسي في ودية منتخب الشباب.. وعمر كمال ظهير أيمن

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 17:14

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أحمد نبيل "كوكا"

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو عن التشكيل الذي يخوض به الفريق ودية منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما.

ويلعب الأهلي أمام منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في ودية جديدة ضمن استعدادات الموسم الجديد.

وشهد التشكيل تواجد أحمد نبيل "كوكا" بشكل أساسي في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل الأهلي أمام منتخب الشباب كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد شكري - مصطفى العش - ياسر إبراهيم - عمر كمال

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - طاهر محمد.

ويفتتح حامل اللقب مشواره أمام مودرن سبورت بينما يختتم الدور الأول أمام المقاولون العرب.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

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