كما كشف في الجول.. بيراميدز يعلن تجديد تعاقد محمود صابر

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقد محمود صابر لاعب الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

محمود صابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان تعاقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2026.

وبذلك ينتهي تعاقد محمود صابر مع بيراميدز في صيف 2029.

وكشف بيراميدز في بيان مرسل للصحفيين عن النجاح في تجديد تعاقد محمود صابر ليصبح مرتبط تعاقده مع النادي لأربعة مواسم مقبلة.

ومن المتوقع أن يخرج صابر بعد ذلك على سبيل الإعارة الموسم المقبل إلى صفوف نادي زد.

وخاض محمود صابر الموسم الماضي مع سموحة على سبيل الإعارة ولعب 25 مباراة في مختلف المسابقات بينهم 2 فقط مع بيراميدز.

وساهم صابر في 5 أهداف إذ سجل ثلاثة وصنع اثنين آخرين.

وتوصل نادي بيراميدز لاتفاق مع نظيره زد لضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينضم محمود صابر إلى زد على سبيل الإعارة بالإضافة إلى انتقال يوسف أسامة نبيه في صفقة بيع نهائي.

وعند الإعلان الرسمي سيكون زيكو ثاني تعاقدات بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضم البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

ويستعد بيراميدز لافتتاح منافساته في الموسم الجديد للدوري المصري بمواجهة وادي دجلة.

وتقام المباراة يوم 8 أغسطس في الخامسة مساء على استاد السلام.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)