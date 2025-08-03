مدرب نيوكاسل يكشف تطورات موقف إيزاك

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يحتفل بهدفه في ليفربول

لا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف مهاجمه ألكسندر إيزاك من العودة لتدريبات الفريق.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين: "هل يعود ألكسندر إيزاك لتدريبات نيوكاسل هذا الأسبوع؟ بالتأكيد أتمنى ذلك، لكنني لا أعرف حتى الآن".

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وأضاف "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا".

يوم السبت، كشفت شبكة سكاي سبورتس عن عودة ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد إلى إنجلترا.

ووصل إيزاك إلى نيوكاسل، على أن يعود إلى تدريبات الفريق الجماعية بمجرد عودة اللاعبين من الجولة التحضيرية في آسيا.

وغاب إيزاك عن مباراة الفريق الأخيرة في رحلته الآسيوية أمام توتنام يوم الأحد.

وتأتي عودة إيزاك بعد يوم من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.

ليفربول كان متفائلا بإمكانية حسم الصفقة، ولكن رفض نيوكاسل السريع والمباشر وبدون طلبات مقابلة غير حساباته بالكامل.

وتدرب إيزاك بمفرده في نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) بينما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائية لكأس الرابطة في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد ليفربول
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