مدرب نيوكاسل يكشف تطورات موقف إيزاك

لا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف مهاجمه ألكسندر إيزاك من العودة لتدريبات الفريق.

ويرتبط إيزاك بالانتقال إلى ليفربول هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين: "هل يعود ألكسندر إيزاك لتدريبات نيوكاسل هذا الأسبوع؟ بالتأكيد أتمنى ذلك، لكنني لا أعرف حتى الآن".

وأضاف "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا".

يوم السبت، كشفت شبكة سكاي سبورتس عن عودة ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد إلى إنجلترا.

ووصل إيزاك إلى نيوكاسل، على أن يعود إلى تدريبات الفريق الجماعية بمجرد عودة اللاعبين من الجولة التحضيرية في آسيا.

وغاب إيزاك عن مباراة الفريق الأخيرة في رحلته الآسيوية أمام توتنام يوم الأحد.

وتأتي عودة إيزاك بعد يوم من رفض إدارة النادي لعرض ليفربول المقدر بـ 110 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز.