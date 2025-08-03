أثليتك: توماس بارتي إلى فياريال

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

توماس بارتي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال يستعد للانضمام إلى فياريال في صفقة انتقال حر.

وانتهت مسيرة بارتي مع أرسنال هذا الصيف بنهاية عقده.

وأوضح التقرير أن الدولي الغاني خضع للكشف الطبي مع النادي الإسباني قبل إتمام الصفقة.

أخبار متعلقة:
الرياضية: سلتا فيجو يطلب ضم مهاجم اتحاد جدة لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا في بيان رسمي ليفربول يستعيد أليسون في الودية الأخيرة قبل بداية الموسم الجديد رومانو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول وياه

ومن المنتظر أن يوقع البالغ من العمر 32 عامًا على عقد يربطه بفياريال لمدة عامين.

وانضم بارتي لأرسنال قادما من أتليتكو مدريد في 2020.

وخلال فترته مع أرسنال شارك بارتي في 167 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتوج النجم الغاني صاحب الـ 32 عاما بكأس الدرع الخيرية.

توماس بارتي أرسنال فياريال
نرشح لكم
الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس توك سبورت: تم الاتفاق.. سون إلى لوس أنجلوس بعد إعلان رغبته في الرحيل.. تقرير: إنتر جاهز لتقديم عرض جديد لضم لوكمان مدرب نيوكاسل يكشف تطورات موقف إيزاك خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع المهاجم النيجيري أوتشي الرياضية: سلتا فيجو يطلب ضم مهاجم اتحاد جدة
أخر الأخبار
الثامنة.. تشيلسي يعلن ضم هاتو 3 دقيقة | ميركاتو
ماركا: أتلتيكو مينيرو يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم رينيير 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
15 يوما فقط.. ريال مدريد يكشف تفاصيل بداية الفترة التحضيرية 39 دقيقة | الدوري الإسباني
إمام عاشور: الجوائز الفردية تأتي بمساعدة باقي الفريق.. والقادم أفضل في الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس 55 دقيقة | ميركاتو
كرة يد.. خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الثلاثي الأحمر ويسري وبكار على التجديد 57 دقيقة | كرة يد
رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع برونو ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب نيجيريا يدعم لوكمان في طلبه الرحيل عن أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510494/أثليتك-توماس-بارتي-إلى-فياريال