أثليتك: توماس بارتي إلى فياريال
الأحد، 03 أغسطس 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال يستعد للانضمام إلى فياريال في صفقة انتقال حر.
توماس بارتي
النادي : لاعب حر
وانتهت مسيرة بارتي مع أرسنال هذا الصيف بنهاية عقده.
وأوضح التقرير أن الدولي الغاني خضع للكشف الطبي مع النادي الإسباني قبل إتمام الصفقة.
ومن المنتظر أن يوقع البالغ من العمر 32 عامًا على عقد يربطه بفياريال لمدة عامين.
وانضم بارتي لأرسنال قادما من أتليتكو مدريد في 2020.
وخلال فترته مع أرسنال شارك بارتي في 167 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.
وتوج النجم الغاني صاحب الـ 32 عاما بكأس الدرع الخيرية.
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