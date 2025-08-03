خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع المهاجم النيجيري أوتشي

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 16:34

كتب : عمرو نبيل

أوتشي سباستين

توصل نادي بتروجت لاتفاق مع المهاجم النيجيري أوتشي سباستين ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

أوتشي ساباستين

النادي : أكوا يونايتد

بتروجت

وعلم FilGoal.com أن أوتشي سباستين يتواجد في معسكر بتروجت بالوقت الحالي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وتوصل النادي البترولي لاتفاق مع اللاعب تمهيدا لضمه لمدة أربعة مواسم.

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وكانت آخر محطات أوتشي مع نادي أكوا يونايتد النيجيري والذي انضم إليه في يناير الماضي.

وترك أوتشي فريقه النيجيري بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وسبق وأن لعب أوتشي ضمن صفوف فريق كانو بيلارز النيجيري.

كما لعب خارج إفريقيا لأندية ستابيك النرويجي وأوستيرسوند السويدي وسينديربيو الألباني.

ويلعب أوتشي -25 عاما- في مركز الهجوم.

واختتم بتروجت موسمه الماضي من الدوري في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويستهل بتروجت مشواره بمواجهة الإسماعيلي يوم 9 أغسطس الجاري في انطلاق الدوري.

بتروجت أوتشي سباستين
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