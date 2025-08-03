خبر في الجول - قبل إعارته إلى زد.. بيراميدز يتفق على تمديد عقد محمود صابر 3 مواسم

توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع محمود صابر لاعب الفريق على تمديد عقده قبل إعارته إلى نادي زد.

محمود صابر النادي : بيراميدز بيراميدز

ويرتبط محمود صابر بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2026 أي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد توصل لاتفاق بتمديد عقد محمود صابر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وبذلك ينتهي تعاقد محمود صابر مع بيراميدز في صيف 2029.

ويخرج صابر بعد ذلك على سبيل الإعارة الموسم المقبل إلى صفوف نادي زد.

وخاض محمود صابر الموسم الماضي مع سموحة على سبيل الإعارة ولعب 25 مباراة في مختلف المسابقات بينهم 2 فقط مع بيراميدز.

وساهم صابر في 5 أهداف إذ سجل ثلاثة وصنع اثنين آخرين.

وتوصل نادي بيراميدز لاتفاق مع نظيره زد لضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينضم محمود صابر إلى زد على سبيل الإعارة بالإضافة إلى انتقال يوسف أسامة نبيه في صفقة بيع نهائي.

وعند الإعلان الرسمي سيكون زيكو ثاني تعاقدات بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضم البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.