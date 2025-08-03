الرياضية: سلتا فيجو يطلب ضم مهاجم اتحاد جدة

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن سلتا فيجو الإسباني طلب ضم طلال حاجي مهاجم اتحاد جدة الشاب.

وذكر التقرير أن النادي الإسباني تقدم بعرضه الرسمي لشراء عقد اللاعب في الأيام الماضية بعد اجتماع، ضمَّ إدارتَي الناديين عبر زووم.

ويصرُّ النادي الإسباني على إتمام صفقة حاجي خلال الفترة الجارية على الرغم من أن عمره لا يتجاوز 17 عامًا، إذ إن القوانين، تنصُّ على ضرورة إكمال اللاعب 18 عامًا قبل الانتقال إلى صفوف الفريق الأول.

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ولفت التقرير إلى أن نادي سلتا فيجو سيقرر بعد التوقيع مع طلال، في حال تمّت الصفقة، إذا ما كان سيبقيه في أحد أندية الدوري السعودي، أو سيضمُّه إلى صفوف فريقه الرديف حتى بلوغه السنَّ القانونية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد التقرير على أن النادي الإسباني، وضع في حساباته خيارًا بديلًا، إذ لم يوافق اتحاد جدة على العرض، يتمثَّل في تقديم عرض ثان لضم اللاعب بصيغة الإعارة المنتهية بالشراء.

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ويرغب حاجي في خوض غمار تجربة الاحتراف واللعب في إسبانيا.

وتدرَّج حاجي في فئات النمور السنية وصولًا إلى الفريق الأول، وسجَّل 11 مشاركةً معه، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

ويعدُّ طلال ثاني أصغر اللاعبين انضمامًا إلى المنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، عقب استدعائه للمرة الأولى من قِبل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السابق، لقائمة الصقور في مواجهتَي باكستان والأردن، نوفمبر 2023.

طلال حاجي سلتا فيجو اتحاد جدة
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