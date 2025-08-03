خبر في الجول - بيراميدز يتمسك باستمرار مصطفى فتحي بعد محادثات شفهية من الزمالك

يتمسك نادي بيراميدز باستمرار مصطفى فتحي جناح الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرتبط مصطفى فتحي بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2027.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات شفهية قد حدثت خلال الأيام الماضية لبحث إمكانية انتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك.

وتمسك بيراميدز باستمرار مصطفى بسبب الاعتماد عليه بشكل أساسي وكونه أبرز العناصر الرئيسية في الفريق.

ويأتي ذلك بالإضافة لضيق الوقت بشأن إمكانية توفير البديل إذ ينتهي سوق الانتقالات في مصر يوم الأربعاء المقبل.

وخاض مصطفى فتحي الموسم الماضي 40 مباراة مع بيراميدز في مختلف المسابقات وساهم في 19 هدفا.

إذ نجح فتحي في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 آخرين.

وتوج فتحي الموسم الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لافتتاح منافساته في الموسم الجديد للدوري المصري بمواجهة وادي دجلة.

وتقام المباراة يوم 8 أغسطس في الخامسة مساء على استاد السلام.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)