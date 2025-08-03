خبر في الجول - خروج كامرون إسماعيل من معسكر منتخب الشباب بسبب استدعاء أرسنال

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 14:10

كتب : محمد جمال

كامرون إسماعيل - أرسنال (الصورة من الموقع الرسمي لأرسنال)

خرج كامرون إسماعيل ظهير أيسر منتخب مصر للشباب من معسكر الفريق.

وعلم FilGoal.com أن خروج كامرون جاء بسبب استدعاء ناديه أرسنال لعودة اللاعب.

وأعلن اتحاد الكرة في 24 يوليو الماضي، انضمام كامرون إسماعيل وكريم أحمد جناح ليفربول ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير إلى معسكر منتخب الشباب.

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قبل أيام، وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال على أول عقد احترافي مع المدفعجية، حسبما أعلن النادي.

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

وقضى الظهير الأيسر معظم الموسم الماضي يلعب مع فريق تحت 18 عاما، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، لكنه شارك أيضًا في بعض المباريات مع فريق تحت 21 عامًا.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

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