رومانو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول وياه

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

تيموثي وياه - يوفنتوس

يبدو أن تيموثي وياه لاعب يوفنتوس أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى أولمبيك مارسيليا، وفقا لفابرزيو رونامو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن مارسيليا توصل لاتفاق شفهي مع يوفنتوس من أجل ضم وياه.

وسينضم اللاعب الأمريكي إلى مارسيليا على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو.

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مع خيار إلزامية الشراء مقابل 14 مليون يورو.

وينتظر نجل جورج وياه أسطورة ليبيريا الضوء الأخضر للسفر.

قبل أيام، كشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن السعر الذي حدده يوفنتوس لبيع لاعبه وهو أكثر من 15 مليون يورو شاملة الإضافات.

وياه البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2023 قادما من ليل الفرنسي مقابل 14 مليون يورو.

ولعب وياه مع يوفنتوس الموسم الماضي 43 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أولمبيك مارسيليا يوفنتوس تيموثي وياه
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