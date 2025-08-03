خبر في الجول - بتروجت يتوصل لاتفاق بضم أمادو باه وبركات حجاج

توصل بتروجت لاتفاق لضم الثنائي أمادو باه وبركات حجاج في صفقة انتقال حر.

وكان الغيني أمادو باه -21 عاما- قد توصل لاتفاق بفسخ تعاقده مع المصري بناء على توصية من نبيل الكوكي المدير الفني.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت قد توصل لاتفاق لضم الثنائي أمادو باه لاعب المصري السابق وبركات حجاج مدافع سموحة السابق.

وانضم أمادو باه للمصري في صيف 2023 قادما من دينامو أوتو الروماني ولعب 36 مباراة وسجل 3 أهداف.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج من سيمبا في ربع النهائي.

ويستهل المصري موسمه في الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

بينما يستهل بتروجت مشواره بمواجهة الإسماعيلي يوم 9 أغسطس الجاري في انطلاق الدوري.

واختتم بتروجت موسمه الماضي من الدوري في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.