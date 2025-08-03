الرياضية: الشباب يحاول ضم لاعب منتخب السنغال

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الشباب السعودي دخلت في مفاوضات مع رايو فايكانو الإسباني من أجل التعاقد مع الدولي السنغالي باثي سيس.

ويحاول الشباب ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتدُّ عقد سيس مع النادي الإسباني حتى منتصف 2027.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته في بلاده عام 2017 مع ديامبارز، ثم انتقل إلى أوروبا من بوابة ناسيونال ماديرا البرتغالي، وأعير بعدها إلى فاماليكاو، قبل أن يُمثِّل فوينلابرادا الإسباني بنظام الإعارة، ويتحوَّل إلى رايو فاليكانو بعقد لمدة 6 مواسم صيف 2021.

وخلال الموسم الماضي، لعب سيس 35 مباراةً بإجمالي 2259 دقيقةً في جميع المسابقات، سجل فيها 4 أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل اللاعب منتخب بلاده في 17 مباراةً.

وشارك سيس في منافسات كأس العالم 2022.