الصفقة التاسعة.. نيوم يضم لاعب موناكو

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

حجازي - فريق نيوم السعودي

أعلن نادي نيوم السعودي ضم الفرنسي سايمون بوابري قادما موناكو.

وبذلك انضم بوابري لـ8 لاعبين آخرين انضموا إلى نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يعلن النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي مدة العقد وقيمته.

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لكن تقارير ذكرت أن صفقة انتقال البالغ من العمر 19 عامًا تمت مقابل 10 ملايين يورو.

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وبدأ بوابري مسيرته في سانت إتيان قبل أن ينتقل إلى موناكو في 2021 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتدرج في فرق الناشئين والشباب لنادي الإمارة قبل تصعيده للفريق الأول، الذي افتتح الظهور بقميصه ضد نانت ضمن منافسات الدوري الفرنسي بتاريخ 19 مايو 2024.

وفي الموسم الماضي أضاف لتلك المشاركة 4 مباريات أخرى، بواقع ثلاثة لحساب بطولة الدوري، وواحدة ضمن منافسات الكأس.

وعلى مدى مبارياته الخمس مع فريق موناكو الأول، لم يسهم في أي أهداف، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وأصبح الفرنسي تاسع المنضمين لنيوم خلال الصيف الجاري بعد مواطنيه ألكسندر لاكازيت، رأس الحربة، وناثان زيزي، قلب الدفاع، والبولندي مارسين بولكا، حارس المرمى، وفارس عابدي، الظهير الأيسر، والجناح عبد العزيز نور، والمهاجم ثامر الخيبري، والإيفواري أمادو كوني، لاعب الوسط، وعلاء حجي.

وتعاقدت إدارة نيوم أيضًا خلال الصيف مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لقيادة الفريق في ظهوره الأول تاريخيًا ضمن منافسات الدوري السعودي.

سايمون بوابري نيوم موناكو
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