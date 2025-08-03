الرياضية: جناح اتحاد جدة يفضل أنتويرب على إنجلترا

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن مروان الصحفي جناح فريق اتحاد جدة فضّل خيار الانتقال معارًا إلى رويال أنتويرب البلجيكي على عروضٍ أخرى.

وذكر التقرير أن الصحفي سينتقل إلى أنتويرب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن النادي البلجيكي حسم الصفقة، لتتبقَّى فقط بعض الإجراءات الروتينية قبل الإعلان رسميا عنها.

ولفت التقرير إلى أن مروان رفض الانتقال إلى دوري القسم الثاني بإنجلترا، بعدما وصلته بعد عروض الإعارة.

ويعود اللاعب إلى بلجيكا التي قضى فيها الموسم الماضي معارًا إلى بيرشوت.

وخاض الجناح 28 مباراةً مع بيرشوت، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

وفي ظهوره الوداعي مع النمور، أحرز الصحفي هدفًا خلال مباراةٍ تجريبيةٍ، خسرها الفريق 1ـ2، مساء السبت، أمام بورتيمونينسي البرتغالي.