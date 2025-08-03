لا جديد.. تتويج سيدات البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد مباراة ماراثونية

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا للسيدات بعد تغلبه على كولومبيا بركلات الترجيح.

وشهد الوقت الأصلي والإضافي إثارة كبرى بعد انتهاء المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وسجلت مارتا أسطورة منتخب سيدات البرازيل هدفين حاسمين في الدقيقتين 96 و105.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 3-3، فكلما تقدمت سيدات كولومبيا عادلت البرازيل النتيجة.

CARALHO QUE GOLAÇO DA MARTA pic.twitter.com/Icj06zLF1V — PAIVA (@paiva) August 2, 2025

وفي الوقت الإضافي تقدمت مارتا في الدقيقة 105 قبل أن تسجل ليسي سانتوس التعادل في الدقيقة 115.

وشهدت ركلات الترجيح اللجوء لـ 7 ركلات لكل منتخب، وحسمت البرازيل النتيجة في النهاية بالفوز 5-4.

وأهدرت مارتا أسطورة منتخب البرازيل وصاحبة الـ 39 عاما ركلة الترجيح الخامسة والتي كانت كفيلة بحسم المباراة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 9 ألقاب من بطولة كوبا أمريكا من أصل 10 نسخ أقيمت.

وحققت سيدات البرازيل اللقب للمرة الخامسة على التوالي بينهم 4 حصدت فيهم كولومبيا الوصافة.

بينما حصدت سيدات الأرجنتين الميدالية البرونزية للنسخة الثالثة على التوالي، وهذه المرة بعد التغلب على أوروجواي بركلات الترجيح.

وحصدت الأرجنتين اللقب الوحيد الذي لم تحققه البرازيل وكان ذلك في نسخة 2006.

وتلتقي البرازيل أمام سيدات إنجلترا في "فيناليسيما" النسخة النسائية والتي تقام بين بطل أوروبا أمام بطل أمريكا الجنوبية.

ويأتي ذلك تكرارا للنسخة الأولى التي حسمتها إنجلترا على البرازيل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.