لا جديد.. تتويج سيدات البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد مباراة ماراثونية

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 11:27

كتب : محمد سمير

مارتا - منتخب سيدات البرازيل

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا للسيدات بعد تغلبه على كولومبيا بركلات الترجيح.

وشهد الوقت الأصلي والإضافي إثارة كبرى بعد انتهاء المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وسجلت مارتا أسطورة منتخب سيدات البرازيل هدفين حاسمين في الدقيقتين 96 و105.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات مصر يودعن أمم إفريقيا بالخسارة من جنوب السودان يارا عاطف تمثل التحكيم المصري في مونديال السيدات كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي كرة سلة - سيدات مصر ضد جنوب السودان من أجل بلوغ ربع النهائي

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 3-3، فكلما تقدمت سيدات كولومبيا عادلت البرازيل النتيجة.

وفي الوقت الإضافي تقدمت مارتا في الدقيقة 105 قبل أن تسجل ليسي سانتوس التعادل في الدقيقة 115.

وشهدت ركلات الترجيح اللجوء لـ 7 ركلات لكل منتخب، وحسمت البرازيل النتيجة في النهاية بالفوز 5-4.

وأهدرت مارتا أسطورة منتخب البرازيل وصاحبة الـ 39 عاما ركلة الترجيح الخامسة والتي كانت كفيلة بحسم المباراة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 9 ألقاب من بطولة كوبا أمريكا من أصل 10 نسخ أقيمت.

وحققت سيدات البرازيل اللقب للمرة الخامسة على التوالي بينهم 4 حصدت فيهم كولومبيا الوصافة.

بينما حصدت سيدات الأرجنتين الميدالية البرونزية للنسخة الثالثة على التوالي، وهذه المرة بعد التغلب على أوروجواي بركلات الترجيح.

وحصدت الأرجنتين اللقب الوحيد الذي لم تحققه البرازيل وكان ذلك في نسخة 2006.

وتلتقي البرازيل أمام سيدات إنجلترا في "فيناليسيما" النسخة النسائية والتي تقام بين بطل أوروبا أمام بطل أمريكا الجنوبية.

ويأتي ذلك تكرارا للنسخة الأولى التي حسمتها إنجلترا على البرازيل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

منتخب سيدات البرازيل البرازيل كوبا أمريكا للسيدات
نرشح لكم
إصابة ميسي وإنقاذ ألبا في الوقت القاتل.. ميامي يهزم نيكاكسا المكسيكي بكأس الدوريات توك سبورت: الكشف عن قيمة انتقال سون إلى لوس أنجلوس إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات مدرب كلوب أمريكا: سان ماكسيمان مثير للإعجاب.. وتقرير يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة دي بول يكشف دور ميسي في انتقاله لـ إنتر ميامي مغامرة جديدة.. برونو سافيو معارا إلى الدوري الكولومبي الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي لاعب أطلس: ميسي فهم الأمر بطريقة خاطئة.. وعقب اللقاء اعتذر لي
أخر الأخبار
خبر في الجول - خروج كامرون إسماعيل من معسكر منتخب الشباب بسبب استدعاء أرسنال 15 دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: بسبب أمم إفريقيا.. ثلاثة غيابات تهدد دربي الرياض بين الهلال والنصر 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول وياه 50 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بتروجت يتوصل لاتفاق بضم أمادو باه وبركات حجاج ساعة | ميركاتو
الرياضية: الشباب يحاول ضم لاعب منتخب السنغال ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - صابر ونبيه ضمن الصفقة.. بيراميدز يتوصل لاتفاق مع زد لضم زيكو 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - إنبي يحسم صفقة المغربي يوسف أوبابا لدعم الهجوم 2 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510476/لا-جديد-تتويج-سيدات-البرازيل-بلقب-كوبا-أمريكا-بعد-مباراة-ماراثونية