تقرير: ميلان يتواصل مع ليفربول من أجل ضم نونيز

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - داروين نونيز - ليفربول - ريال مدريد

ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن ميلان أجرى اتصالات أولية مع ليفربول بشأن ضم داروين نونيز.

كما تم التواصل مع ممثلي اللاعب، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن ميلان يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، وقد تواصل بالفعل مع داروين نونيز.

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وكان جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت إيطاليا قد ذكر يوم السبت أن الروسونيري قد يتقدم بعرض لضم نونيز قريبا.

كما أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن نونيز هو المرشح الأبرز لميلان لشغل مركز المهاجم.

ويسعى إيجلي تاري المدير الرياضي الجديد لميلان لبذل أقصى جهد ممكن للتعاقد مع نونيز.

قبل أيام، أفادت صحيفة لا ريبوبليكا أن يوفنتوس يهتم بضم داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نونيز على رادار نابولي مؤخرا، قبل أن تتوقف الصفقة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس ينوي الدخول في سباق ضم نونيز هذا الصيف.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء مع ليفربول قليلة، مع ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وكذلك ارتبط اسم الأوروجواياني بالانتقال للدوري السعودي.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

داروين نونيز ليفربول ميلان
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