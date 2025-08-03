كرة يد - أزمة صحية لمدرب منتخب الناشئين.. واجتماع طاريء للاتحاد لدراسة البدائل

تعرض طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 19 عاما لأزمة صحية مفاجئة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن نقل طارق محروس إلى إحدى المستشفيات للخضوع لمزيد من الفحوصات.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة المدرب المصري لعملية جراحية وتركيب دعامة في القلب.

ويقعد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث تداعيات الموقف.

ويدرس الاتحاد المصري البدائل المتاحة والموقف النهائي للقيادة الفنية للمنتخب قبل 3 أيام من انطلاق المنافسات.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة اليد الشفاء العاجل لطارق محروس مدرب المنتخب وأكد على دعمه بقوة لتجاوز أزمته الصحية.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وتحتضن مصر النسخة العاشرة من البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر للناشئين كالآتي:

مصر × كوريا الجنوبية - الأربعاء 6 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × البحرين - الخميس 7 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × اليابان - السبت 9 أغسطس - 7:30 مساء