كرة يد - أزمة صحية لمدرب منتخب الناشئين.. واجتماع طاريء للاتحاد لدراسة البدائل

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 11:02

كتب : FilGoal

طارق محروس - كرة يد

تعرض طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 19 عاما لأزمة صحية مفاجئة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئين كرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن نقل طارق محروس إلى إحدى المستشفيات للخضوع لمزيد من الفحوصات.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يتعاقد مع يوسف عبد الغني كرة يد - "الملكي وبس".. الزمالك يعلن ضم محمد عدلان كرة يد - من الجزيرة إلى ميت عقبة.. الزمالك يضم أحمد راضي كرة يد – الاتحاد الدولي يحدد موعد إقامة بطولة العالم للأندية

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة المدرب المصري لعملية جراحية وتركيب دعامة في القلب.

ويقعد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث تداعيات الموقف.

ويدرس الاتحاد المصري البدائل المتاحة والموقف النهائي للقيادة الفنية للمنتخب قبل 3 أيام من انطلاق المنافسات.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة اليد الشفاء العاجل لطارق محروس مدرب المنتخب وأكد على دعمه بقوة لتجاوز أزمته الصحية.

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وتحتضن مصر النسخة العاشرة من البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر للناشئين كالآتي:

مصر × كوريا الجنوبية - الأربعاء 6 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × البحرين - الخميس 7 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × اليابان - السبت 9 أغسطس - 7:30 مساء

كرة يد منتخب مصر للناشئين
نرشح لكم
سلة – جلسة حاسمة بين رئيس الاتحاد وقائد الفريق للتفاوض على التجديد كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يتعاقد مع يوسف عبد الغني اسكواش - على حساب أمريكا.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئين للمرة الثامنة اسكواش - منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئات للمرة العاشرة على التوالي كرة يد - "الملكي وبس".. الزمالك يعلن ضم محمد عدلان اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات جمباز - بحضور رئيس الاتحاد.. وادي دجلة يحتفي بإنجاز لينا فتحي التاريخي اتحاد السلة يشرح لـ في الجول نظام مسابقات الموسم المقبل.. وموقف الملاعب
أخر الأخبار
خبر في الجول - خروج كامرون إسماعيل من معسكر منتخب الشباب بسبب استدعاء أرسنال دقيقة | منتخب مصر
تقرير سعودي: بسبب أمم إفريقيا.. ثلاثة غيابات تهدد دربي الرياض بين الهلال والنصر 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول وياه 37 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بتروجت يتوصل لاتفاق بضم أمادو باه وبركات حجاج ساعة | ميركاتو
الرياضية: الشباب يحاول ضم لاعب منتخب السنغال ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - صابر ونبيه ضمن الصفقة.. بيراميدز يتوصل لاتفاق مع زد لضم زيكو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - إنبي يحسم صفقة المغربي يوسف أوبابا لدعم الهجوم 2 ساعة | الدوري المصري
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510474/كرة-يد-أزمة-صحية-لمدرب-منتخب-الناشئين-واجتماع-طاريء-للاتحاد-لدراسة-البدائل