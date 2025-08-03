إصابة ميسي وإنقاذ ألبا في الوقت القاتل.. ميامي يهزم نيكاكسا المكسيكي بكأس الدوريات

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

تغلب إنتر ميامي على نيكاكسا المكسيكي بركلات الترجيح ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الدوريات.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

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وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين إنتر ميامي ونيكاكسا ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتم استبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 11 بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مرور 7 دقائق فقط من المباراة.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 12 عن طريق سيجوفيا من صناعة رودريجو دي بول، لكن تعادل نيكاكسا عن طريق بادالوني في الدقيقة 33.

وسجل مونريال هدفا قاتلا لنيكاكسا في الدقيقة 81 قبل أن ينجح جوردي ألبا في تعديل النتيجة من صناعة دي بول مجددا في الدقيقة 92.

وشهد اللقاء حالتي طرد إذ تعرض فالكون لاعب إنتر ميامي للطرد في الدقيقة 17 بينما كالديرون لاعب نيكاكسا طُرد في الدقيقة 60.

وتغلب إنتر ميامي على نيكاكسا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح ليحسم نقطتين جديدتين في رصيده.

ويجب أن تنتهي كل مباراة بفوز أحد الفرق، فإذا انتهت في الوقت الأصلي يحصل الفائز على 3 نقاط بشكل طبيعي.

أما في حالة اللجوء لركلات الترجيح يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بترتيب فرق الدوري الأمريكي قبل المواجهة الثالثة والأخيرة.

ويواجه إنتر ميامي فريقا أونام بوماس صاحب المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري المكسيكي فجر الخميس المقبل.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي كأس الدوريات
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