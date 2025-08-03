"ميسي سبب أصعب يوم في حياتي.. وحاولنا التعاقد مع إيزاك وداروين".. حوار مدير برشلونة السابق

أجرى رامون بلانيس المدير الرياضي الحالي للاتحاد السعودي، والسابق لبرشلونة، حوارا مع صحيفة سبورت الكتالونية، كشف من خلاله عدة تفاصيل عن تعاقدات كانت محتملة ولم تتم، كما روى قصة رحيل الأسطورة ليونيل ميسي، والتعاقد مع بيدري نجم الوسط الحالي.

وعمل بلانيس في برشلونة خلال السنوات الأخيرة من رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، التي انتهت باستقالته في أكتوبر 2020، ثم استمر خلال الفترة المؤقتة التي قادها كارلس توسكيتس، والأشهر الأولى في إدارة خوان لابورتا الرئيس الحالي.

وبدأ بلانيس بمنصب مدير الكرة منذ يوليو 2018 وحتى أغسطس 2020، حين تم ترقيته لمنصب المدير الرياضي، والذي استمر به حتى نوفمبر 2021، بعد أشهر من انتخاب لابورتا في مارس من العام ذاته.

رحيل سواريز.. إيزاك أو داروين

"رحيل لويس سواريز كان صعبا بلا شك.نهاية الحقبة دائماً صعبة. كنا نبحث عن بديل لسواريز بشكل تدريجي، وإيزاك كان خيارا قويا. أجرينا محادثات مع وكيله حين كان في ريال سوسيداد".

"كنا نريد التغيير تدريجيا. لم ينجح الأمر ولكن كانت لدينا رؤية. البحث عن مهاجم لقيادة الفريق لعشر سنوات لم يكلل بالنجاح".

"كنت مؤمنا بإيزاك كمهاجم يناسب أسلوب برشلونة ولكنه لم يأتِ. كذلك داروين نونيز. تحدثت مع رونالد كومان (المدير الفني آنذاك) لضمه حين كان في ألميريا، وكنا نريد أن يبقى هناك ثم نضمه ولكن بنفيكا دفع 25 مليون يورو وأخذه".

لويس سواريز انضم إلى برشلونة في صيف 2014، ورحل عنه في 2020، وكان جزءا من فريق ثلاثية 2015، وثلاثي الهجوم الشهير MSN مع ليونيل ميسي ونيمار.

دي يونج كاد يضيع على برشلونة

"صفقة فرينكي دي يونج كادت تضيع علينا. اتصل بنا ليخبرنا أنه سيوقع لباريس سان جيرمان في الساعة 7 مساءً، ولكننا أقنعناه بتأجيل التوقيع 12 ساعة وسافرنا إلى أمستردام وأقنعناه بالتوقيع معنا".

فرينكي انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس، وتستمر المفاوضات حاليا لتجديد عقده حتى 2029.

تعاقد الاتحاد مع أوناي هيرنانديز من برشلونة

"لدينا عين دائما على لاماسيا، ولذلك تعاقدنا مع أوناي وتكيف بسرعة وربما نضم آخرين في المستقبل".

"نادينا يضم كريم بنزيمة، ومدربه لوران بلان، ونحب الكرة الهجومية، ولاعبو برشلونة يتميزون بالقدرة على التمرير والتحكم والذكاء".

أوناي هيرنانديز -20 عاما- انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من جيرونا، وانتقل إلى الاتحاد في يناير 2025.

بيدري

"يسرني سماع أنه مرشح للكرة الذهبية. هناك الكثير من الحديث عن البيانات وتحليل الأداء، وأنا أؤمن بها، لكن أيضا هناك شيء اسمه الحدس والشجاعة".

"رأينا بيدري في معسكر تحضيري مع لاس بالماس، وتابعناه في عدة مباريات وقلنا: هذا اللاعب يجب التعاقد معه".

"فعلنا ذلك مقابل 4 ملايين يورو، وكان قراراً صائبا رغم التشكيك الداخلي وقتها".

"فكرة دفع 4 ملايين لشراء لاعب شاب من خارج لاماسيا لم تكن مألوفة، ولكن الإدارة صدقتنا ونجح الرهان".

بيدري انضم إلى برشلونة في صيف 2020 قادما من لاس بالماس، واستمر مع الفريق كدعامة أساسية مع تغير المدربين من رونالد كومان مرورا بتشافي هيرنانديز وصولا إلى هانزي فليك.

من بيدري إلى رحيل ميسي

"مؤتمر تقديم ترينكاو كان أصعب مؤتمر صحفي في حياتي. في اليوم السابق كان تقديم بيدري، وبعد الظهر جاء "البوروفاكس" (لإخطار النادي بقرار ميسي بالرحيل). في اليوم التالي تم تقديم ترينكاو ووجدت نفسي مضطرا للرد على الأسئلة عن ميسي".

"كان الأمر حساسا للغاية، فحاولت أن أكون إيجابيا، لأن ميسي وبرشلونة يستحقان خطابا إيجابيا في تلك اللحظة".

الواقعة تعود إلى 24 أغسطس 2020، قبل رحيل ميسي فعليا عن برشلونة بقرابة عام.

أرسل ميسي خطابا عبر "البوروفاكس" إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة آنذاك، لإبلاغه بأنه سيقوم بتفعيل شرط فسخ العقد بنهاية الشهر ذاته، وذلك قبل نهاية العقد بعام.

وكان يحق لميسي الرحيل مجانا ولكن بشرط الإبلاغ والتفعيل قبل العاشر من يونيو، باعتبار أن الموسم سينتهي في موعده الطبيعي بنهاية مايو، ولكن موسم 2019-2020 كان الموسم الذي توقف لـ3 أشهر بفضل جائحة كورونا، وبالتالي انتهى في أغسطس.

لذلك لم يفعل ميسي الشرط في موعده، ولذلك أيضا حاول بارتوميو استغلال النص والتاريخ المكتوب، وبينما كان يؤمن ميسي أنه سينتصر لو خاض المعركة القضائية، إلا أنه فضل عدم خوضها ضد ناديه وفقا لتصريحاته.

استقال بارتوميو في أكتوبر من العام ذاته، وأتى لابورتا في مارس 2021، وتوصل ميسي لاتفاق على التجديد بالفعل، ولكن وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، تجاوز برشلونة سقف الرواتب وبات من المستحيل عمليا تسجيل العقد الجديد للاعب الأرجنتيني، رغم موافقته على خفض راتبه بنسبة 50% وفقا للتقارير.

وهكذا أعلن برشلونة في 5 أغسطس 2021 نهاية حقبة ميسي في كامب نو.