آس: توتنام يسعى لتعويض رحيل سون بضم رودريجو

يواصل رحلته في إيطاليا؟ سكاي: بيزا يتمم اتفاقه مع كوادرادو لضمه

بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي

توك سبورت: الكشف عن قيمة انتقال سون إلى لوس أنجلوس

سكاي: استبعاد سيمونز من ودية فريقه لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي