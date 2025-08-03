تقارير: عرض من مانشستر يونايتد لضم فيرمين لوبيز.. وموقف برشلونة

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

تقدم نادي مانشستر يونايتد بعرض إلى نظيره برشلونة للتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت فإن مانشستر يونايتد عرض 70 مليون يورو على برشلونة من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

وعلى الجانب الآخر أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني رفض بشكل قاطع إمكانية رحيل فيرمين.

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وينتهي عقد فيرمين لوبيز مع برشلونة صيف 2029.

وشارك فيرمين لوبيز مع برشلونة هذا الموسم بـ28 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم تمريرات حاسمة بـ5 أهداف.

وحصد اللاعب الإسباني الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بواثع الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 46 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

وإجمالا لعب لوبيز 88 مباراة مسجلا 19 هدفا وصانعا 11 آخرين.

فيرمين لوبيز برشلونة مانشستر يونايتد هانز فليك
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