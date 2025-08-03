كرة سلة 3*3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للشابات 3*3

حصد منتخب مصر لكرة السلة للشابات 3*3 لقب التوقف الثاني لدوري أمم إفريقيا في الجزائر وذلك بعد الفوز على الجزائر صاحبة الأرض في النهائي بنتيجة 19-9.

وتستضيف الجزائر دوري الأمم الإفريقية للشباب والشابات تحت 23 سنة لكرة السلة 3*3.

وتقام المباريات في ملعب أحمد جرمول في الجزائر العاصمة.

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وكان منتخب مصر للشابات حصل على لقب التوقف الأول أول أمس الجمعة ضمن دوري الأمم الإفريقية بعدما فاز في النهائي على كينيا.

وأنهى منتخب مصر المجموعة الأولى للتوقف الثاني في المركز الأول بعد الفوز على جزر القمر بنتيجة 21-0، ثم الفوز على بينين بنتيجة 21-3.

ثم فاز في النهائي على الجزائر صاحبة الأرض بنتيجة 19-9.

ويضم منتخب مصر للسيدات تحت 23 سنة كل من: ملك هشام وحبيبة محمد وآية الفقي ويارا أسامة وساندي خالد وفريدة مسعد.

ويقود المنتخب المدرب إيهاب الألفي.

كرة سلة منتخب مصر للسيدات كرة السلة
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