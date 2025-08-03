المقاولون: يمكن اللعب في السادسة بدلا من الخامسة.. وهبوط 4 أندية يجب مراجعته

الأحد، 03 أغسطس 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

أبدى محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب تخوفه من اللعب في الخامسة عصرا، وتحفظه على نظام الهبوط الحالي.

وقال عادل في تصريحاته لقناة أون سبورت: "متخوف من لعب المباريات في الساعة الخامسة مع شدة الشمس".

واقترح "كان من الممكن أن نؤجل لمدة ساعة واحدة للساعة السادسة في الأسابيع الأولى حتى تنخفض درجات الحرارة خوفا على اللاعبين".

أخبار متعلقة:
بظهور إيهاب جلال.. المقاولون العرب يضم شكري نجيب الصفقة التاسعة.. المقاولون العرب يتعاقد مع عمر الوحش إسلام جابر إلى المقاولون العرب كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة

وعن نظام الهبوط قال: "لست معترضا على الهبوط ولكني متخوف من هبوط 4 أندية من الـ 14".

وأوضح "هذا عدد كبير للغاية وأقول هذا الكلام قبل بداية الدوري والأيام بيننا. يجب إعادة دراسة هذا الأمر بجدية وتغيير عدد الأندية الهابطة".

واختتم "يجب أن يكون هناك حل منطقي لصالح الكرة المصرية، لأن الكثير من الاعتراضات ستظهر في منتصف الدوري ومن أندية كبيرة أيضا".

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

وتأهل المقاولون من دوري المحترفين رفقة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد المقاولون مع 10 لاعبين حتى الآن هم:

نادر هشام من مودرن سبورت، وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية وإسلام جابر من سموحة وعمر الوحش وشكري نجيب من الاتحاد السكندري.

ويبدأ المقاولون العرب الدوري المصري يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً أمام زد.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

المقاولون العرب محمد عادل الدوري المصري
نرشح لكم
رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير طه عزت: وضحنا لائحة الانسحاب في الدوري.. ولقب الموسم الماضي لا يزال معلقا كرة نسائية - الزمالك يعلن ضم البنينية فيفامي ماي سراث وفاة محمد أبو النجا "بونجا" بعد صراع مع المرض بهدف إيفرتون.. بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الودية الأخيرة الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق الزمالك يعلن اطلاق الموقع الرسمي للنادي في الجول يكشف – نقطة خلاف في المفاوضات بين الأهلي وقاسم باشا بشأن كوكا
أخر الأخبار
توك سبورت: النصر تواصل مع برونو لإقناعه ولكن 2 ساعة | ميركاتو
وسط اهتمام ميلان.. تقرير يكشف مطالبات يوفنتوس المالية لبيع فلاهوفيتش 2 ساعة | ميركاتو
"ميسي سبب أصعب يوم في حياتي.. وحاولنا التعاقد مع إيزاك وداروين".. حوار مدير برشلونة السابق 2 ساعة | الدوري الإسباني
آس: توتنام يسعى لتعويض رحيل سون بضم رودريجو 2 ساعة | ميركاتو
تقارير: عرض من مانشستر يونايتد لضم فيرمين لوبيز.. وموقف برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
القائد من غرناطة ومختص من برشلونة.. ريال مدريد يغير جهازه الطبي بالكامل 3 ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة 3*3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا 3 ساعة | كرة سلة
المقاولون: يمكن اللعب في السادسة بدلا من الخامسة.. وهبوط 4 أندية يجب مراجعته 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510464/المقاولون-يمكن-اللعب-في-السادسة-بدلا-من-الخامسة-وهبوط-4-أندية-يجب-مراجعته