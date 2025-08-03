المقاولون: يمكن اللعب في السادسة بدلا من الخامسة.. وهبوط 4 أندية يجب مراجعته

أبدى محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب تخوفه من اللعب في الخامسة عصرا، وتحفظه على نظام الهبوط الحالي.

وقال عادل في تصريحاته لقناة أون سبورت: "متخوف من لعب المباريات في الساعة الخامسة مع شدة الشمس".

واقترح "كان من الممكن أن نؤجل لمدة ساعة واحدة للساعة السادسة في الأسابيع الأولى حتى تنخفض درجات الحرارة خوفا على اللاعبين".

وعن نظام الهبوط قال: "لست معترضا على الهبوط ولكني متخوف من هبوط 4 أندية من الـ 14".

وأوضح "هذا عدد كبير للغاية وأقول هذا الكلام قبل بداية الدوري والأيام بيننا. يجب إعادة دراسة هذا الأمر بجدية وتغيير عدد الأندية الهابطة".

واختتم "يجب أن يكون هناك حل منطقي لصالح الكرة المصرية، لأن الكثير من الاعتراضات ستظهر في منتصف الدوري ومن أندية كبيرة أيضا".

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

وتأهل المقاولون من دوري المحترفين رفقة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد المقاولون مع 10 لاعبين حتى الآن هم:

نادر هشام من مودرن سبورت، وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية وإسلام جابر من سموحة وعمر الوحش وشكري نجيب من الاتحاد السكندري.

ويبدأ المقاولون العرب الدوري المصري يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً أمام زد.

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)