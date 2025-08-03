رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير

كشف نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي عن مستجدات حل أزمة إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال أبو الحسن في تصريحاته لقناة أون سبورت: "توصلنا لشكل نهائي للتسوية مع 4 لاعبين وخلال أيام قليلة سنتمكن من رفع إيقاف القيد الشتوي بعد تنازل هؤلاء اللاعبين".

وأوضح "إيقاف القيد في الصيف الحالي إجراء تأديبي موقع على الإسماعيلي غير مرتبط بالسداد".

وأضاف "بعد طريق طويل يبقى 4 لاعبين فقط من أصل 15، وهناك قضية واحدة أمام فيفا".

وأكمل "سنسدد خلال الأيام المقبلة ونغلق هذا الباب ومن يناير المقبل سنبدأ في قيد الصفقات الجديدة".

وكشف "سددنا حوالي 4 مليون دولار ورسوم المحكمة قيمتها 25 مليون جنيه".

وعن نظام الهبوط في الموسم الجديد قال: "هذا أمر محسوم وليس محل نقاش خاصة في ظل توفير تكافؤ الفرص لكل الفرق ولعب عدد مباريات كبير في المرحلة الثانية من الدوري".

واختتم "يجب ضمان الشفافية من كل الفرق حتى لا نرى فريقا يضمن البقاء ثم يلعب بالصف الثاني أمام فرق تواصل المنافسة لتفادي الهبوط".

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الثامن -قبل الأخير- بمجموعة تفادي الهبوط، والسابع عشر إجمالا في الدوري.

هذا المركز كان يؤدي لهبوطه رفقة غزل المحلة برصيد 23 نقطة لكل منهما، ولكن تمت الموافقة على إلغاء الهبوط قبل نهاية المسابقة نظرا للظروف الاستثنائية.

مباريات الإسماعيلي في الموسم الجديد من الدوري:

الجولة الأولى: الإسماعيلي x بتروجيت (استاد الإسماعيلية) 9 أغسطس 8 مساء

الجولة الثانية: بيراميدز x الإسماعيلي (الدفاع الجوي) 14 أغسطس 8 مساء

الجولة الثالثة: الإسماعيلي x الاتحاد السكندري (الإسماعيلية) 19 أغسطس 8 مساء

الجولة الرابعة: طلائع الجيش x الإسماعيلي (جهاز الرياضة) 24 أغسطس 8 مساء

الجولة الخامسة: الإسماعيلي x غزل المحلة (الإسماعيلية) 30 أغسطس 8 مساء

الجولة السادسة: زد x الإسماعيلي (القاهرة) 12 سبتمبر 8 مساء

الجولة السابعة: الإسماعيلي x الزمالك (الإسماعيلية) 18 سبتمبر 5 مساء

الجولة الثامنة: إنبي x الإسماعيلي (المقاولون العرب) 24 سبتمبر 5 مساء

الجولة التاسعة: الإسماعيلي x البنك الأهلي (الإسماعيلية) 29 سبتمبر 5 مساء

الجولة العاشرة: سموحة x الإسماعيلي (برج العرب) 3 أكتوبر 5 مساء

الجولة 11: الإسماعيلي x حرس الحدود (الإسماعيلية) 18 أكتوبر 8 مساء

الجولة 12: فاركو x الإسماعيلي (برج العرب) 26 أكتوبر 8 مساء

الجولة 13: الإسماعيلي x كهرباء الإسماعيلية (الإسماعيلية) 1 نوفمبر 8 مساء

الجولة 14: الأهلي x الإسماعيلي (برج العرب) 25 نوفمبر 8 مساء

الجولة 15: الإسماعيلي x المقاولون العرب (الإسماعيلية) 22 يناير 8 مساء

الجولة 16: مودرن سبورت x الإسماعيلي (القاهرة) 29 يناير 8 مساء

الجولة 17: لا يوجد مباراة

الجولة 18: الإسماعيلي x وادي دجلة (الإسماعيلية) 20 فبراير 9:30 مساء

الجولة 19: سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي (هيئة قناة السويس) 24 فبراير 9:30 مساء

الجولة 20: الإسماعيلي x الجونة (الإسماعيلية) 28 فبراير 9:30 مساء

الجولة 21: المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد) 5 مارس 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)

الجولة 21: المصري x الإسماعيلي (السويس الجديد)