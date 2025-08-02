رومانو يكشف حقيقة مفاوضات بشكتاش مع جارناتشو

السبت، 02 أغسطس 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو - جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح رومانو أن الأنباء عن مفاوضات بشكتاش مع اللاعب الأرجنتيني غير حقيقية.

وأفاد رومانو أن جارناتشو يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي فقط.

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ويتفاوض نادي تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد منذ فترة لضم جارناتشو بحسب التقارير الإخبارية.

أبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

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