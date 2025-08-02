طه عزت: وضحنا لائحة الانسحاب في الدوري.. ولقب الموسم الماضي لا يزال معلقا

أكد طه عزت مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية أنه تم توضيح وشرح لائحة الانسحاب في الدوري المصري الموسم المقبل حتى لا يحدث أي أزمات مثلما حدث الموسم الماضي.

وقال عزت عبر قناة أون سبورت: "المادة 63 في الموسم الماضي كانت محصنة ضد اللجان القضائية والتحكيم، ولكن في الموسم المقبل المادة متواجدة كما هي ولكن تم تغيير بند تحصين المادة ضد قرارات المحاكم المحلية والدولية".

وأضاف "مواد عقوبات الانسحاب كما هي كمحتوى، والجديد هو توضيحها وشرحها للجميع بخصم 3 نقاط من رصيد المنسحب واعتباره خاسرا للمباراة بخصم 3 نقاط أخرى، وكل من لم يحضر للمباراة منسحب".

وأكمل "ننتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن مصير لقب الدوري الموسم الماضي وأي حكم سيخرج سيتم تطبيقه".

وأتم تصريحاته "تم تغيير لائحة طلب الحكام الأجانب وأي نادي يستطيع طلب حكام أجانب لأي مباريات يريدها من بداية الموسم".