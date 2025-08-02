يواصل رحلته في إيطاليا؟ سكاي: بيزا يتمم اتفاقه مع كوادرادو لضمه

أتم نادي بيزا اتفاقه مع خوان كوادرادو لاعب أتالانتا السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خوان كوادرادو النادي : لاعب حر بيزا أتالانتا

وانتهى تعاقد اللاعب الكولومبي مع أتالانتا بنهاية الشهر الماضي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن بيزا الصاعد الجديد للدوري الإيطالي اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لضمه لمدة موسم.

وقضى كوادرادو الموسم الماضي رفقة أتالانتا وشارك في 32 مباراة وصنع 4 أهداف دون التسجيل.

وعاد بيزا إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى بعد 34 عاما من الغياب ولأول مرة منذ موسم 1990-91.

من هو نادي بيزا؟

وضع بيزا نفسه بين كبار الأندية الإيطالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وخاض 7 مواسم في الدوري الإيطالي.

وعقب الهبوط في 1991 هبط الفريق للدرجة الثالثة وأفلس في 1994.

وبدأ من الدرجة الرابعة وعاد للثانية في 2007، ثم عادت المشاكل المالية من جديد وأفلس النادي وبدأ إعادة الهيكلة في 2009.

بدأ من الدرجة الرابعة مرة أخرى ثم عاد للدرجة الثانية في 2016-17 وهبط للثالثة وأصبح منذ 2019 عضوا أساسيا في الدرجة الثانية.

والآن يعود للدوري الإيطالي لينهي رحلة طويلة من الصعود والهبوط.