بتواجد كهربا على مقاعد البدلاء.. أهلي طرابلس بقيادة البدري يفوز على الاتحاد برباعية

السبت، 02 أغسطس 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

حسام البدري

فاز أهلي طرابلس على غريمه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في الدربي الذي جمعهما في الجولة الثالثة من مرحلة حسم التتويج بالدوري الليبي.

وتقام مرحلة حسم التتويج بالبطولة في مدينة ميلانو الإيطالية بمشاركة 6 فرق.

ولم يشترك محمود عبد المنعم "كهربا" رفقة الاتحاد وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

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ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس.

وسجل عبد الفتاح إسماعيل ومحمد الأجناف ومؤيد اللافي ومحمد زريدة أهداف أهلي طرابلس.

ويعد هدف زريدة ذاتيا.

وأحرز محمد زريدة أيضا هدف الاتحاد الوحيد.

وافتتح عبد الفتاح إسماعيل النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة.

وبعد دقيقتين فقط تعادل زريدة للاتحاد.

ثم أحرز أهلي طرابلس جميع أهدافه في الشوط الثاني بداية من الأجناف في الدقيقة 57 من صناعة حمدو الهوني.

وأضاف اللافي الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد صناعة الهوني مرة أخرى.

واختتم زريدة أهداف الأهلي في الدقيقة 66 ذاتيا.

وطرد معاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد بعد حصوله على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 68 وبعد دقيقة اتبعتها البطاقة الحمراء بعد مشاجرة مع مراد الهذلي لاعب الأهلي والذي طرد أيضا.

وأهدر نوفل الزرهوني لاعب الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من لوقت بدل من الضائع.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي بقيادة البدري عند النقطة السابعة من 3 مباريات، ويأتي خلفه فريق الأخضر بـ5 نقاط بالتساوي مع هلال بنغازي.

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.

حسام البدري كهربا أهلي طرابلس الاتحاد
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