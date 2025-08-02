التجربة الإيطالية السادسة؟ فوتبول إيطاليا: تورينو يقترب من ضم جيوفاني سيميوني

يقترب نادي تورينو من التوصل إلى اتفاق مع نظيره نابولي على التعاقد مع جيوفاني سيميوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن تورينو اتفق مع نجل دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على بنود عقجه.

وأفاد الموقع أن تورينو يقترب من إتمام اتفاقه مع نادي الجنوب.

وفي حال انتقل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى تورينو فستكون التجربة السادسة له بعدما لعب في صفوف جنوى وفيورنتينا وكالياري وهيلاس فيرونا ونابولي.

وكان نابولي قد استعار اللاعب الأرجنتيني في صيف 2022 مقابل 3 ملايين يورو قبل أن يتعاقد معه بشكل دائم في صيف 2023 مقابل 12 مليون يورو.

وحصل سيميوني على الدوري الإيطالي مرتين مع نابولي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي وأنطونيو كونتي بالترتيب.

وخاض سيميوني الموسم الماضي 33 مباراة بعدد دقائق 571 دقيقة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وإجمالا، لعب سيميوني 103 مباراة مع البارتينوبي وسجل 14 هدفا وصنع 4 آخرين.