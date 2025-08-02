سبورت: خطة إنقاذ.. لهذا السبب يستعجل برشلونة تجديد عقد دي يونج

السبت، 02 أغسطس 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - فرينكي دي يونج - فيران توريس

يسعى نادي برشلونة لتجديد عقد لاعبه فرينكي دي يونج بأقصى سرعة ممكنة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن العقد الجديد تم من خلاله تأجيل بعض مستحقات اللاعب وتوزيعها على السنوات الجديدة.

النادي ينوي تجديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.

أخبار متعلقة:
آس: برشلونة منفتح على بيع كاسادو لتسجيل راشفورد مرشح مفاجئ لخلافة تير شتيجن في قيادة برشلونة سبورت: برشلونة يقترب من فسخ عقد روميو سبورت: تهدئة اضطرارية.. اجتماع عاجل بين برشلونة وتير شتيجن

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وخطوة إعادة توزيع مستحقات الهولندي ستفيد برشلونة في توفيق أوضاعه مع اللعب المالي النظيف، مما سيعود عليه بالنفع في تحرير مساحة لتسجيل اللاعبين.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الحارس جوان جارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.

وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقارير: عرض من مانشستر يونايتد لضم فيرمين لوبيز.. وموقف برشلونة القائد من غرناطة ومختص من برشلونة.. ريال مدريد يغير جهازه الطبي بالكامل آس: برشلونة منفتح على بيع كاسادو لتسجيل راشفورد ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا مرشح مفاجئ لخلافة تير شتيجن في قيادة برشلونة سبورت: برشلونة يقترب من فسخ عقد روميو سبورت: تهدئة اضطرارية.. اجتماع عاجل بين برشلونة وتير شتيجن ماركا: النيابة العامة تطلب سجن أسينسيو لنشره مقطع جنسي لامرأتين
أخر الأخبار
تقارير: عرض من مانشستر يونايتد لضم فيرمين لوبيز.. وموقف برشلونة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
القائد من غرناطة ومختص من برشلونة.. ريال مدريد يغير جهازه الطبي بالكامل 19 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة 3*3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا 22 دقيقة | كرة سلة
المقاولون: يمكن اللعب في السادسة بدلا من الخامسة.. وهبوط 4 أندية يجب مراجعته 26 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الإسماعيلي: قيد الصيف تأديبي.. وهكذا سننهي الأزمة قبل يناير 38 دقيقة | الدوري المصري
رومانو يكشف حقيقة مفاوضات بشكتاش مع جارناتشو 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
طه عزت: وضحنا لائحة الانسحاب في الدوري.. ولقب الموسم الماضي لا يزال معلقا 54 دقيقة | الدوري المصري
يواصل رحلته في إيطاليا؟ سكاي: بيزا يتمم اتفاقه مع كوادرادو لضمه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510456/سبورت-خطة-إنقاذ-لهذا-السبب-يستعجل-برشلونة-تجديد-عقد-دي-يونج