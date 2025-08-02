سبورت: خطة إنقاذ.. لهذا السبب يستعجل برشلونة تجديد عقد دي يونج

يسعى نادي برشلونة لتجديد عقد لاعبه فرينكي دي يونج بأقصى سرعة ممكنة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن العقد الجديد تم من خلاله تأجيل بعض مستحقات اللاعب وتوزيعها على السنوات الجديدة.

النادي ينوي تجديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وخطوة إعادة توزيع مستحقات الهولندي ستفيد برشلونة في توفيق أوضاعه مع اللعب المالي النظيف، مما سيعود عليه بالنفع في تحرير مساحة لتسجيل اللاعبين.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الحارس جوان جارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.

وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.