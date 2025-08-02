"أجمل حكاية".. الصفاقسي يعلن عودة علي معلول

السبت، 02 أغسطس 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس

أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن عودة الظهير الأيسر علي معلول إلى صفوفه مرة أخرى.

علي معلول

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

ويعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

معلول خاض مسيرة حافلة مع الأهلي امتدت لـ 9 سنوات.

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وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

نهاية أزمة القيد

أعلن نادي الصفاقسي التونسي يوم الخميس عن رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمكن من قيد لاعبيه الجدد.

وكشف الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "يعلن النادي الرياضي الصفاقسي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب و بالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وتعرض الصفاقسي لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني، وووكيل اللاعب محمد كانتي.

وبذلك ضم الصفاقسي علي معلول -35 عاما- الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.

علي معلول الصفاقسي الأهلي
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