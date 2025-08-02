كرة نسائية - الزمالك يعلن ضم البنينية فيفامي ماي سراث

السبت، 02 أغسطس 2025 - 21:40

كتب : إبراهيم رمضان

سيدات الزمالك كرة قدم

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنينية فيفامي ماي سراث لتدعيم فريق كرة القدم للسيدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الزمالك أن مدة التعاقد هي موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وتلعب ماي سراث في مركز الجناح وشاركت مع منتخب بلادها تحت 17 و20 عاما.

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وتبلغ ماي سراث من العمر 21 عاما.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعيين علي السعيد مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد عزت.

جاء ذلك عقب تقدم محمد عزت باعتذارعن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، حيث وجه بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي له الشكر على الفترة التي قضاها متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

وسبق لـ علي السعيد تولي تدريب العديد من الأندية المحلية منها دلفي والترام.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في دوري الكرة النسائية المصرية في المركز الرابع.

وكان فريق مسار قد حقق لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري السيدات.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.

ويشارك 17 فريقا في الموسم الجديد من دوري الكرة النسائية، من بينها أي إس كيه الذي يشارك لأول مرة.

وجاءت الأندية المشاركة في دوري الموسم المقبل كالآتي:

مسار - الأهلي - الزمالك - وادي دجلة - المقاولون العرب - الطيران - إنبي - البنك الأهلي - زد - بالم هيلز - إس أي كا إف سي - رع - مودرن سبورت - اتحاد بسيون - بيراميدز - المصري - الجونة.

الزمالك كرة قدم سيدات بنين فيفامي ماي سراث
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