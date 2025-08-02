وفاة محمد أبو النجا "بونجا" بعد صراع مع المرض

السبت، 02 أغسطس 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

محمد أبو النجا بونجا - وادي دجلة

توفي محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة.

محمد أبو النجا

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وكان أبو النجا قد تعرض للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي والكبد وأصيب بمرض الصفراء ونُقل للمستشفى في الإسماعيلية بعد نهاية دوري المحترفين.

وتم نقل اللاعب إلى مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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ووفقا لمصدر من ناديه، فقد تواجد اللاعب الراحل في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، انتظارا للانتهاء من أوراق عملية زراعة الكبد.

وساهم الحارس المُلقب بـ "بونجا" في تأهل وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

وتألق بونجا في قيادة الغزلان للعودة للممتاز حيث شارك في 29 مباراة وخرج في 21 منها بشباك نظيفة.

وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات متتالية، واستقبل فقط 8 مباريات في الموسم المنقضي.

وسبق أن ساهم بونجا في عودة بتروجت إلى الدوري المصري في الموسم الماضي من دوري المحترفين أيضا.

يتقدم فريق عمل FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الراحل.

محمد أبو النجا وادي دجلة
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