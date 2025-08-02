بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي

السبت، 02 أغسطس 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

لوكاس هراديكي

توصل نادي موناكو إلى اتفاق مع نظيره باير ليفركوزن على التعاقد مع لوكاس هراديكي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الحارس البالغ من العمر 35 عاما سينتقل إلى موناكو مقابل 4 ملايين يورو.

وينتهي عقد الحارس الفنلندي في صيف 2026.

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وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع هراديكي قادما من أينتراخت فرانكفورت دون مقابل في صيف 2018.

ورحل من باير ليفركوزن أكثر من لاعب أبرزهم فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونج.

وأيضا غادر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق إلى ريال مدريد.

ويقود الهولندي إريك تين هاج تدريب ليفركوزن خلفا للإسباني ألونسو.

وضم موناكو في الفترة الماضية بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق وأنسو فاتي قادما من برشلونة وإريك داير من بايرن ميونيخ.

ميركاتو باير ليفركوزن لوكاس هراديكي موناكو
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