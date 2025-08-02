توك سبورت: الكشف عن قيمة انتقال سون إلى لوس أنجلوس

السبت، 02 أغسطس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

يقترب الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر من الانتقال إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

وبحسب بن جاكوبز صحفي توك سبورت، فإن لوس أنجلوس في مفاوضات مع السبرز لشراء سون مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

وأعلن سون هيونج مين لاعب توتنام رحيله في الصيف الحالي عن صفوف الفريق بشكل مفاجئ.

وحلت بعثة توتنام في كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية ضد نيوكاسل استعدادا للموسم الجديد.

رسالة الوداع

قال سون خلال مؤتمر صحفي: "أردت أن أعلن إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف. بكل احترام، النادي يدعمني في هذا القرار".

وأضاف "هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي. لدي ذكريات رائعة. كان اتخاذ القرار صعبا للغاية".

وأكمل "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام. أحتاج إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة. جئت إلى شمال لندن طفلا، في الثالثة والعشرين من عمري، في سن صغيرة جدا. أترك هذا النادي رجلا ناضجا، رجلا فخورا جدا".

وأتم "أود أن أشكر جميع جماهير توتنهام على كل هذا الحب. آمل أن يكون الوداع في توقيت مناسب، وأن يكون هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. آمل أن يتقبل الجميع ذلك ويحترموه".

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني قائلا: "بشكل شخصي كنت أود العمل مع لاعب وشخص رائع، هو أسطورة حقيقية لتوتنام ومن بين أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي، ليس من السهل إيجاد الوقت المناسب لكن ما يجعله سهلا بعض الشيء أنه في القمة".

مسيرة حافلة

انضم سون إلى توتنام قادما من باير ليفركوزن في أغسطس 2015 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي كأول لقب يدخل خزائن النادي من 2008.

ويعد سون خامس الهدافين التاريخيين لتوتنام برصيد 173 هدفا وسابع لاعب يخوض أكثر مباريات في تاريخ النادي برصيد 454 مباراة.

وفاز هدف سون ضد بيرنلي في 2019 بجائزة بوشكاش كأفضل هدف.

وحاز لقب هداف الدوري الإنجليزي موسم 2021-22 مناصفة مع محمد صلاح برصيد 21 هدفا.

ولتزداد أسطورية سون فهو واحد من بين 13 لاعبا رفعوا ألقابا في تاريخ النادي.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد لتكون البطولة الأولى له مع توتنام.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وإجمالا خاض سون 454 مباراة رفقة توتنام وسجل 173 هدفا وصنع 101 آخرين.

رسالة سون عن أطفال فلسطين

خرج هيونج مين سون لاعب توتنام برسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة من الجوع الشديد.

وتحدث اللاعب الكوري الجنوبي في فيديو مصور لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

وتابع "أواجه الجوع في جميع أنحاء العالم رفقة برنامج الأغذية العالمي".

وشدد "دعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل هدية يمكننا تقديمها هي الطعام، أرجوكم تبرعوا الآن".

سون هيونج مين توتنام لوس أنجلوس
نرشح لكم
التجربة الإيطالية السادسة؟ فوتبول إيطاليا: تورينو يقترب من ضم جيوفاني سيميوني بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي سكاي: استبعاد سيمونز من ودية فريقه لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي رومانو: ليفربول لم يغلق الباب أمام محاولة ضم إيزاك عاد للتدرب مع هاو مرة أخرى.. نيوكاسل يعلن استعارة رامسديل في الجول يكشف – نقطة خلاف في المفاوضات بين الأهلي وقاسم باشا بشأن كوكا مصدر من الأهلي يكشف حقيقة عرض قطر القطري لضم رضا سليم تمهيدا للانتقال لـ توتنام.. بايرن يعلن استبعاد بالينيا أمام ليون وديا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للمحليين - تنزانيا تفوز على بوركينا فاسو في افتتاح البطولة 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الإيطالية السادسة؟ فوتبول إيطاليا: تورينو يقترب من ضم جيوفاني سيميوني 30 دقيقة | ميركاتو
سبورت: خطة إنقاذ.. لهذا السبب يستعجل برشلونة تجديد عقد دي يونج 42 دقيقة | الدوري الإسباني
"أجمل حكاية".. الصفاقسي يعلن عودة علي معلول 57 دقيقة | الوطن العربي
كرة نسائية - الزمالك يعلن ضم البنينية فيفامي ماي سراث ساعة | الكرة المصرية
وفاة محمد أبو النجا "بونجا" بعد صراع مع المرض ساعة | الدوري المصري
بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي ساعة | ميركاتو
بهدف إيفرتون.. بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الودية الأخيرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510449/توك-سبورت-الكشف-عن-قيمة-انتقال-سون-إلى-لوس-أنجلوس