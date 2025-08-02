سلة – سيستمر في اللعب مع ليبرون.. لوكا دونشيتش يجدد تعاقده مع ليكرز

السبت، 02 أغسطس 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش

أعلن فريق لوس أنجلوس ليكرز تجديد تعاقد نجمه لوكا دونشيتش لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان النجم السلوفيني انتقل إلى ليكرز قبل عدة شهور في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ NBA قادما من فريق دالاس مافريكس.

وانتهى تعاقد لوكا بنهاية الموسم الماضي، ليقرر تجديد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز لمدة 3 مواسم مقابل 165 مليون دولار.

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بالإضافة إلى موسم رابع اختياري للاعب إذا أراد الاستمرار مع ليكرز بعد نهاية المواسم الثلاثة.

ليستمر لوكا في اللعب مع ليبرون جيمس الذي سيخوض موسمه الأخير مع ليكرز في الموسم المقبل.

لوكا دونشيتش البالغ من العمر 26 عاما بدأ مسيرته في NBA في عام 2018 عندما اختاره فريق دالاس مافريكس في الدرافت.

وذلك بعدما تألق مع ريال مدريد الإسباني وقاده للفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة.

كرة سلة لوكا دونشيتش NBA لوس أنجلوس ليكرز
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