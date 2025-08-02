الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق

أعلن النادي الأهلي تكليف نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم خلفا لـ أمير توفيق.

وكان أمير توفيق اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بسبب ارتباطه بالعمل خارج مصر.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن أمير توفيق مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الأهلي السابق سيتولى أحد المناصب الإدارية بنادي أهلي جدة السعودي.

وأوضح التقرير أن أمير توفيق سيتولى منصب مدير قطاع التسويق بشركة نادي أهلي جدة السعودي.

وذلك خلفا للإيطالية باربارا بيجي.

وتولى أمير توفيق منصب مدير التعاقدات في وقت سابق، قبل أن ينتقل لمهمة المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

يذكر أن أمير توفيق كان لاعبا في أندية: الأهلي والمصرية للاتصالات ووادي دجلة قبل التوجه للعمل في التسويق الرياضي.