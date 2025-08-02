سكاي: استبعاد سيمونز من ودية فريقه لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي

غاب تشافي سيمونز لاعب لايبزج من ودية فريقه ضد أتالانتا التي أقيمت اليوم السبت.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن أولي فيرنر قرر استبعاد سيمونز من المباراة الودية لرغبة اللاعب في الرحيل إلى تشيلسي.

ووفقا للشبكة فإن اللاعب لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق.

ويمتد عقد تشافي سيمونز مع لايبزج حتى صيف 2027.

وأفادت سكاي سبورتس في وقت سابق، فإن تشافي سيمونز سيوقع عقدا مع تشيلسي حتى 2032.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات متقدمة للغاية مع لايبزج ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبا عن الصفقة.

وانضم تشافي سيمونز إلى لايبزج في 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن لايبزج سيوافق على بيع تشافي سيمونز البالغ من العمر 22 عاما إلى تشيلسي في الصيف الجاري.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.