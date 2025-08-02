عاد للتدرب مع هاو مرة أخرى.. نيوكاسل يعلن استعارة رامسديل

السبت، 02 أغسطس 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

أرون رامسديل - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل استعارة أرون رامسديل قادما من ساوثامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي أن مدة الإعارة موسم واحد فقط.

ولم يوضح نيوكاسل ما إذا كانت الإعارة مع أحقية الشراء أم لا، إلا أن حسب التقارير الصحفية فإن الإعارة تتضمن بند أحقية الشراء.

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ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن نيوكاسل سيتحمل راتب الحارس بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعاد رامسديل للتدرب مرة أخرى تحت قيادة الإنجليزي إيدي هاو.

وتدرب رامسديل مع هاو في فترتهما رفقة بورنموث.

وانتقل حارس المرمى الإنجليزي إلى ساوثامبتون في الصيف الماضي وقضى الموسم بأكمله معه.

وهبط فريق القديسين إلى دوري الدرجة الاولى "شامبيونشيب".

ولم تكن هذه المرة الأولى، بل هبط الحارس البالغ من العمر 27 عاما رفقة شيفيلد يونايتد.

وخاض رامسديل 32 مباراة في الموسم الماضي واستقبلت شباكه 68 هدفا وخرج بدون استقبال أي أهداف في 4 مباريات.

آرون رامسديل نيوكاسل ميركاتو ساوثامبتون
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