عاد للتدرب مع هاو مرة أخرى.. نيوكاسل يعلن استعارة رامسديل

أعلن نادي نيوكاسل استعارة أرون رامسديل قادما من ساوثامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي أن مدة الإعارة موسم واحد فقط.

ولم يوضح نيوكاسل ما إذا كانت الإعارة مع أحقية الشراء أم لا، إلا أن حسب التقارير الصحفية فإن الإعارة تتضمن بند أحقية الشراء.

Aaron Ramsdale. Welcome to St. James' Park 3️⃣2️⃣ pic.twitter.com/uFGo947gpi — Newcastle United (@NUFC) August 2, 2025

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن نيوكاسل سيتحمل راتب الحارس بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعاد رامسديل للتدرب مرة أخرى تحت قيادة الإنجليزي إيدي هاو.

وتدرب رامسديل مع هاو في فترتهما رفقة بورنموث.

وانتقل حارس المرمى الإنجليزي إلى ساوثامبتون في الصيف الماضي وقضى الموسم بأكمله معه.

وهبط فريق القديسين إلى دوري الدرجة الاولى "شامبيونشيب".

ولم تكن هذه المرة الأولى، بل هبط الحارس البالغ من العمر 27 عاما رفقة شيفيلد يونايتد.

وخاض رامسديل 32 مباراة في الموسم الماضي واستقبلت شباكه 68 هدفا وخرج بدون استقبال أي أهداف في 4 مباريات.