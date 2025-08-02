الزمالك يعلن اطلاق الموقع الرسمي للنادي

أعلن نادي الزمالك انطلاق الموقع الرسمي للنادي بشكل رسمي.

وكان الموقع الرسمي للزمالك توقف عن العمل منذ فترة، قبل أن يعود من جديد رسميا بشكل جديد وبعنوان جديد.

ومن المنتظر أن يعمل الموقع الرسمي للزمالك على نشر الأخبار الرسمية للنادي.

وذلك بمختلف الألعاب الجماعية والفردية.

ويوجد بالموقع قسم خاص بكل لعبة جماعية سواء للرجال أو السيدات.

ويضم أيضا الموقع قسم خاص بمتحف النادي الرسمي، والذي يتوفر به الكثير من الصور التاريخية للنادي الأبيض وإنجازاته والكؤوس التي حصل عليها في مختلف البطولات.

يمكنك تصفح الموقع الرسمي للزمالك من هنا