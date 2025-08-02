سلة – جلسة حاسمة بين رئيس الاتحاد وقائد الفريق للتفاوض على التجديد

يعقد محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة تفاوضيه مع هيثم كمال قائد فريق كرة السلة بالنادي، وذلك لحسم تجديد تعاقده مع زعيم الثغر.

وعلم FilGoal.com أن هيثم كمال عقد أكثر من جلسة في الفترة الماضية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ولكم لم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده.

وذلك في ظل رفض اللاعب تخفيض تعاقده رغم السياسة الجديدة التي يتبعها النادي بتخفيض رواتب اللاعبين في فريق كرة السلة.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف هيثم كمال بعد جلسته مع محمد أحمد سلامة.

من ناحية أخرى يبدأ الاتحاد السكندري فترة الإعداد للموسم الجديد بداية الأسبوع المقبل تحت قيادة المدرب أحمد عمر.

ومن المقرر أن يظهر في تدريبات الفريق الصفقات الجديدة وهي أحمد عزب ومصطفى كيجو.