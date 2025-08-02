إنفانتينو يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية

وافق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الدعوة المقدمة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية مارس المقبل.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتناول اللقاء تبادل الاراء لبحث طرق تطوير العلاقة بين مصر والاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تطرق الحديث إلى استضافة اتحاد الكرة لمباراة دولية بالاستاد الرئيسي بالعاصمة الإدارية وأيضا افتتاح المرحلة النهائية لمعسكر المنتخبات الوطنية وذلك خلال مارس المقبل.

كما شهد أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة لتطوير كرة القدم المصرية، بما يسهم في دعم المبادرات الكروية وكذلك وضع مصر على الساحة الدولية لكرة القدم.

حيث أوضح وزير الشباب والرياضة على أن رئيس الاتحاد الدولي قبل الدعوة المصرية للقدوم إلى مصر مرة أخرى في شهر مارس المقبل، وذلك في حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية، حيث ستقام مباراة دولية افتتاحية بحضور رئيس الاتحاد الدولي.