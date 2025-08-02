في الجول يكشف – نقطة خلاف في المفاوضات بين الأهلي وقاسم باشا بشأن كوكا

السبت، 02 أغسطس 2025 - 17:31

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

لا يزال الأهلي في مفاوضات مع نادي قاسم باشا التركي بشأن أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأحمر.

ويرغب نادي قاسم باشا التركي في ضم أحمد نبيل "كوكا" من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن قاسم باشا التركي وافق على دفع 750 ألف دولار مقابل ضم أحمد نبيل "كوكا" ولكن على أقساط.

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وأن الأهلي يرغب في الحصول على 75% نقدا مع تأجيل باقي المبلغ حتى شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

والأهلي يرغب في إضافة 150 ألف دولار عبارة عن حوافز تتعلق بنسبة المشاركة في المباريات وتسجيل الأهداف.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الوقت الحالي من أجل الوصول لاتفاق نهائي وإتمام الصفقة.

وتفاوض الأهلي في الأيام الماضية مع قاسم باشا على باقي بنود الصفقة وتشمل نسبة إعادة البيع، حيث يرغب الأهلي في الحصول على نسبة 30% من إعادة بيع اللاعب، ويريد النادي التركي وضع 10% فقط.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.

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